Адвоката экс-сенатора Арашукова перестали пускать к подзащитному

Адвокат бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Дмитрий Трубников заявил, что его перестали пускать к подзащитному, который отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. Об этом сообщает РБК.

Адвокат подчеркнул, что старается «пробиться» к своему подзащитному. Трубников отметил, что другие юристы не пытаются попасть к экс-сенатору, потому что Арашуков хочет видеть именно его. Адвокат добавил, что «других тоже не пустят».

В разговоре с ТАСС Трубников отметил, что сотрудники УФСИН по Оренбургской области мотивируют запрет посещения тем, что в отношении экс-сенатора возбуждено новое дело, а для допуска необходимо разрешение следователей.

Адвокат добавил, что в Следственном комитете ему отказываются выдавать разрешение под различными предлогами.

Трубников добавил, что стороны защиты Арашукова есть опасения, что в отношении экс-сенатора в колонии совершают противоправные действия. Адвокат добавил, что написал жалобу в Следственный комитет и Генпрокуратуру, а также подал иск в суд с требованием обеспечить юристам доступ в колонию.

30 октября Верховный суд России признал законным приговор к пожизненному лишению свободы Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

27 декабря 2022 года Московский городской суд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению. Экс-сенатора признали виновным в организации нападения на зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Ранее Арашуков пожаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине».