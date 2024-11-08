Российские родители заморили голодом свою двухлетнюю дочь

В Комсомольске-на-Амуре мужчина и женщина заморили голодом свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, пара, проживавшая со своей маленькой дочерью, проявляла по отношению к девочке насилие, лишала ее пищи и воды на длительное время, а также не обращались к медикам по вопросам здоровья малолетней. В результате они заморили ребенка голодом.

В отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ и ст. 117 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, а также назначили необходимые экспертизы. Отмечается, что семья не находилась на профилактическом учете, из двоих родителей трудоустроенным являлся один. Россиянам предъявили обвинение.

До этого в Петербурге огласили приговор молодой матери, заморившей младенца голодом. Ее дело рассматривалось в особом порядке, и суд назначил обвиняемой наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.

Ранее мужчину отправили под суд за то, что он заставлял тренироваться своего шестилетнего сына.