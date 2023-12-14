Суд наказал молодую мать, заморившую новорожденного ребенка голодом

В Санкт-Петербурге огласили приговор молодой матери, заморившей младенца голодом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В течение нескольких недель апреля петербурженка, ставшая матерью в начале 2023 года, осуществляла свои материнские обязанности не в полной мере. Было установлено, что она плохо кормила новорожденного, нарушая при этом санитарные нормы, не обращалась в детскую поликлинику и не вызвала врача, когда состояние младенца ухудшилось. Так ребенок заразился инфекцией, спасти его в итоге не удалось.

Сначала женщину обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию, но впоследствии прокурор отказался от этого обвинения. Фигурантка признала свою вину и раскаялась. Ее дело рассматривалось в особом порядке, и суд назначил обвиняемой наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.

Ранее россиянка, которая воспитывала своего сына в квартире без окон и отопления, попала под суд.