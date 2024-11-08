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В Индонезии пока не хотят открывать аэропорты в районе вулкана Левотоби

Закрытым из-за вулкана аэропортам в Индонезии рекомендовали пока не открываться

Закрывшимся из-за извержения вулкана аэропортам, расположенным в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, рекомендовали в ближайшее время не возобновлять работу. Об этом пишет Antara со ссылкой на руководителя Геологического агентства Индонезии Мухаммада Вафида.

Он рассказал, что 8 ноября на острове Флорес зафиксировали как минимум четыре случая извержения вулкана Левотоби.

«Были замечены густые столбы пепла, двигающиеся в северном и северо-западном направлениях», — подчеркнул источник агентства.

На этом фоне местные аэропорты призвали пока не возобновлять прием и отправку самолетов. Горячие облака, образовавшиеся в связи с извержением вулкана, могут повредить двигатели воздушных судов. Тогда пассажиры и члены экипажей самолетов окажутся в опасности, уточнил Вафида.

Левотоби «проснулся» в ночь на 4 ноября, извержение вулкана сопровождалось выбросом пепла на высоту 2000 метров. Из-за этого дома в деревнях, которые находятся недалеко от горы, получили повреждения. Десятки человек пострадали, и властям пришлось эвакуировать более 10 тыс. местных жителей.

Кроме того, руководство страны решило закрыть четыре аэропорта на острове Флорес. В государственном агентстве по организации авиационной навигационной службы AirNav Indonesia пояснили, что воздушные гавани приостановили свою работу из-за опасности вулканического пепла для самолетов.

Ранее на Камчатке временно закрыли детские сады и школы из-за «проснувшихся» вулканов.

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