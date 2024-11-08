Из-за извержения двух вулканов на Камчатке закрылись детские сады и школы

На Камчатке извергаются два вулкана — Шивелуч и Карымский. Из-за этого закрыты некоторые школы и детские сады в поселке Усть-Камчатске. Об этом сообщил глава района Олег Бондаренко.

Почти сутки поселок находится в опасности из-за мощного извержения вулкана Шивелуч. В районе выпало незначительное количество вулканического пепла.

Активное извержение вулкана, по словам вулканологов, прекратилось. В Усть-Камчатске снимут запрет на передвижение транспорта. Угроза выпадения пепла сохранится до 11 ноября.

«Напомню, что силы и средства оперативного реагирования находятся в режиме повышенной готовности. В населенных пунктах имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, марлевые повязки и прочее», — сообщил глава района.

Тем временем вулкан Карымский на юге Камчатки выбросил столб пепла на высоту до 3 км над уровнем моря, как сообщает региональное ведомство МЧС. На Камчатке установили красный код авиационной опасности.

Шивелуч выбросил пепел уже трижды за сутки. Протяженность шлейфа составила 120 км, а его высота — 8,5 км над уровнем моря.

Ранее в Индонезии закрыли четыре аэропорта из-за извержения вулкана.