Россиян предупредили, почему нельзя кормить питомцев едой со стола

Самым легким и доступным способом побаловать животное, безусловно, является пищевое поощрение. Только вот вместо специальных лакомств хозяевам проще всего угостить своих пушистиков чем-то вкусным прямо со стола. Зачастую это те же блюда, что люди едят сами, и на первый взгляд никаких противоречий не возникает. Но на деле «человеческая» еда может серьезно навредить любимцу. Об опасных продуктах и о том, как подобрать вкусный и полезный корм для питомца, «Газете.Ru» рассказала Марианна Онуфриенко, доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных.

«Собаки и кошки имеют совершенно другой метаболизм, существенно отличающийся от человеческого. То, что для нас считается вкусным, для братьев наших меньших может стать настоящим ядом. Например, шоколад — любимое лакомство многих людей — содержит теобромин, который крайне токсичен как для кошек, так и для собак. Мы усваиваем его легко в то время, как у них этот процесс длится в разы медленнее, из-за чего компонент успевает накапливаться в тканях до токсической концентрации. Даже небольшая порция может вызвать рвоту, диарею и судороги. В крайне тяжелых случаях возможен летальный исход», — объясняет эксперт.

Молочные продукты тоже не так безобидны, как может показаться. Несмотря на то, что многие питомцы любят молоко, у большинства из них наблюдается непереносимость лактозы, иногда распространенная и среди людей. Причиной этого является низкая активность фермента лактазы, ответственного за переваривание молока. Это прежде всего критично для кошек. Миска молока может вызывать дискомфорт, расстройства пищеварения и газообразование. Схожие проблемы провоцируют бобовые: например, фасоль и горох запросто могут стать причиной вздутия живота у питомца.

Что касается нормального состояния желудка животного, то здесь важно следить за количеством потребляемой им пищи. Например, стенки желудка собаки легко растягиваются, из-за этого они могут за раз съесть суточную норму своего рациона, что чревато запорами и набором веса, а у собак крупного размера – серьезным заболеванием – заворотом желудка. Кошки в этом плане ведут себя более осознанно, хотя некоторые из них тоже способны бесконтрольно поглощать корм.

«Выбор типа кормления для домашних животных требует особого внимания. К примеру, организму собак и кошек требуется более 40 питательных веществ, поэтому довольно трудно создать полноценный и сбалансированный рацион из домашней еды. А вот готовые полнорационные корма содержат оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов, что делает их идеальным выбором заботливых владельцев для кормления своих любимцев», — объясняет ветврач.

Первым делом при выборе корма стоит обратить внимание на его наполнение. Необходимо искать составы с натуральными ингредиентами, без искусственных добавок и консервантов. Также важно выбирать корма, соответствующие возрасту и размеру питомца. А в случае возникновения сомнений относительно той или иной марки корма, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Кроме корма питомца желательно баловать и специальными лакомствами, так как они играют важную роль не только в процессе дрессировки, но и при общении владельцев с питомцами.

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