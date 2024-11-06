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Кошке потребовалась реанимация после того, как собака устроила в доме пожар

В Англии кошка пострадала по вине собаки, случайно устроившей пожар

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В Англии собака случайно устроила пожар на кухне, в результате которого пострадала кошка. Об этом пишет Metro.

Разрушительный пожар на кухне дома в Кенте произошел 16 октября по вине пса по кличке Герби. Он запрыгнул на столешницу и включил тостер, дымовая сигнализация незамедлительно сработала, предупредив 12-летнего сына хозяев об опасности.

Мальчик немедленно вышел на улицу вместе с собакой, а на место была вызвана пожарно-спасательная служба.

Войдя в дом, пожарные обнаружили испуганную кошку по кличке Маш. Она спряталась от огня между двумя подушками и уже находилась без сознания. Для реанимации кошки потребовалась кислородная маска. Как уточняется, пожар полностью уничтожил кухню и вынудил владельцев заняться поисками временного жилья.

Ранее россиянка обвинила в пожаре кошку с котятами.

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