ФСБ: террорист планировал расправиться со служителями православного храма в Майкопе

В Майкопе сотрудники ФСБ пресекли террористическую атаку на православный храм. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ задержали выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона, который оказался участником запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО). Выяснилось, что подозреваемый готовился напасть на православный храм и расправиться с его священнослужителями и охранниками, после чего сжечь здание.

В ФСБ установили, что перед тем, как напасть, мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Свои действия он хотел снять на видео и опубликовать в соцсетях, чтобы пропагандировать идеи МТО, отметили силовики.

После теракта подозреваемый собирался скрыться за рубежом. Подробности инцидента, а также личности соучастников и организаторов преступления устанавливаются.

До этого фигурант дела о захвате заложников в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону Даниил Камнев признал на суде, что готовил теракт в Ставропольском крае в 2021 году.

Ранее сообщалось, что отец террористов из Дагестана сидит на карантине в СИЗО Махачкалы.