Суд продлил арест обвиняемому в попытке теракта в храме в Адыгее

Суд продлил до 11 ноября арест террористу, в июле планировавшему атаку на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе судов республики.

По данным следствия, обвиняемый являлся сторонником ИГИЛ (организация запрещена в России).

В июле силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее, которое планировал выходец из одной из стран Центрально-Азиатского региона. Он готовил атаку на православный храм и планировал расправиться с его священнослужителями и охранниками, после чего сжечь здание. Речь идет о 18-летнем гражданине РФ и Таджикистана. В июле его арестовали до 10 сентября.

В ФСБ установили, что перед тем, как напасть, мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Свои действия он хотел снять на видео и опубликовать в соцсетях, чтобы пропагандировать идеи международной террористической организации (МТО), отметили силовики.

Ранее жителя Москвы арестовали за попытку устроить теракт в ЛНР.