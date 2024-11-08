Из московских прудов выловили и утилизировали более сотни резиновых уток

В Москве сотрудники «Мосводостока» выезжали в район Центрального Чертанова, чтобы выловить из водоемов игрушки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По словам собеседников СМИ, в службу поступила заявка от местных жителей, что в Кировоградских прудах плавает сотня резиновых уток.

«Силами ГУП «Мосводосток» всех резиновых уток выловили и утилизировали», — отметил работник предприятия.

Информацию о том, откуда в водоемах взялось столько игрушек, он не уточнил.

До этого москвичка нашла экзотическую змею во время уборки в квартире. Незваная гостья оказалась маисовым полозом, ее забрали в столичный Центр реабилитации диких животных.

Ранее житель Москвы нашел змею в автомобиле каршеринга.