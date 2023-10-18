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Москвичка обнаружила змею во время уборки

В Москве женщина нашла экзотическую змею во время уборки в квартире

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Shutterstock

В Москве женщина передала Центру реабилитации диких животных змею, которую нашла дома. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среди по региону.

Экзотическую змею россиянка нашла во время уборки дома. По предварительной информации, в руках у гражданки оказался маисовый полоз.

На данный момент рептилия находится в Центре реабилитации диких животных, где специалисты оказывают ей необходимую помощь.

«В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков страны», — сообщается в публикации.

В организации напомнили, что многие заводят змей из-за неприхотливости в содержании. Так как владельцы неопытны, рептилия может уползти. Нередко среди питомцев оказываются маисовые полозы, так как они неядовиты и не представляют угрозы для человека.

Ранее в Сингапуре пятиметровая кобра напала на питона.

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