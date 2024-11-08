Защита обжаловала приговор напавшему на губернатора Чибиса

Адвокат Александр Москаленко, представляющий Александра Быданова, которого обвиняют в покушении на губернатора Мурманской области, заявил, что подал жалобу на приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все подали. Жалобу зарегистрировали», — отметил защитник.

Москаленко уточнил, что теперь в среднем есть два месяца до рассмотрения документа в областном суде. Он счел, что пересмотр дела состоится не раньше середины декабря.

О том, что защита Александра Быданова, которого обвиняют в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с ножом, намерена обжаловать полученный приговор, стало известно в конце октября.

Нападение было совершено 4 апреля в Апатитах, когда Чибис покидал здание после встречи с местными жителями. Мужчину сразу же задержали.

После ареста Быданов активно сотрудничал со следствием и как минимум 10 раз подвергался допросам. Расследование уголовного дела завершилось спустя 20 дней, чему также способствовал осужденный.

Ранее Чибис рассказал в суде о нападении.