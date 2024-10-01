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Губернатор Мурманской области рассказал в суде о нападении на него в апреле

Губернатор Чибис дал показания в суде как потерпевший по делу о нападении

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал показания в Апатитском городском суде как потерпевший по делу о нападении на него в апреле 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского региона рассказал об обстоятельствах того вечера, когда на него совершили нападение. Сторона обвинения задала вопросы, которые касались встречи с жителями, после которой произошло нападение. Чибис рассказал о встрече, а также о том, как он выходил из здания ДК.

«Я вышел из ДК, разговаривал, увидел, как человек начинает движение в мою сторону. Он резко приблизился, вижу взгляд — в нем какая-то одержимость. В этот момент получаю резкий удар и начинаю оседать на землю», — сказал он.

Чибис добавил, что получил письмо от матери подсудимого, в котором говорилось, что «сыну нет прощения», и «он должен понести наказание».

В ходе заседания продемонстрировали запись с камеры наблюдения, которая находилась недалеко от места происшествия, на ней был запечатлен момент преступления.

Губернатор Мурманской области также рассказал о том, как его доставили в медучреждение и провели операцию.

В августе Чибис рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Об этом он заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожало.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Им оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору».

Ранее на депутата Госдумы в Самаре напали мигранты.

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