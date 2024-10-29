Защита обжалует приговор напавшему на губернатора Чибиса

Защита Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с ножом, намерена обжаловать полученный приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению адвоката Александра Москаленко, наказание в 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за покушение слишком суровое. Суд, как отметила защита, не учел смягчающих обстоятельств.

«Будем обжаловать. По нашему мнению, судья ошиблась в применении норм материального права, поскольку не посчитала в качестве смягчающего вину обстоятельства то, что Быданов активно способствовал раскрытию и расследованию преступления», — рассказал Москаленко.

Нападение было совершено 4 апреля в Апатитах, когда Чибис покидал здание после встречи с местными жителями. Мужчину сразу же задержали.

После ареста Быданов активно сотрудничал со следствием и как минимум 10 раз подвергался допросам. Расследование уголовного дела завершилось спустя 20 дней, чему также способствовал осужденный.

Прокуратура потребовала отправить мужчину в колонию строгого режима на 14,5 года. Виновным и не заслуживающим снисхождения Быданова признали присяжные, а сам он согласился с вердиктом.

Ранее Чибис рассказал в суде о нападении.