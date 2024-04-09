Медики рассказали о состоянии здоровья Чибиса

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса переводят из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния здоровья, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев. Об этом пишет РИА Новости.

«Состояние Андрея Владимировича улучшается, безусловно, благодаря его крепкому здоровью и стараниям врачей. Самый опасный период миновал. Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию», — сказал Панычев.

До этого Чибис опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой он идет по больничной палате и садится на койку. По словам губернатора, он следует всем предписаниям врачей и надеется поскорее приступить к работе.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.