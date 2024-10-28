Японец каждый день 30 лет ест лапшу быстрого приготовления

Мужчина из Японии каждый день в течение 30 лет ест лапшу быстрого приготовления, пишет Oddity Central. Мужчина уверяет, что на его здоровье это никак не сказывается.

65-летний Сокусэкисай Ояма на протяжении трех десятков лет ежедневно наслаждается вкусом лапши быстрого приготовления. Мужчина, ранее работавший иллюстратором и инженером, даже бросил карьеру ради своей любви к этой еде и стал профессиональным кулинарным критиком.

Ояма утверждает, что за последние 30 лет он съел более 10 тысяч чашек лапши. Про его кулинарные пристрастия узнали в Японии в 1995 году, что обеспечило ему статус местной знаменитости и приглашения на телевизионные шоу.

Ояма до сих пор продолжает активно появляться на телевидении и в социальных сетях, предоставляя рекомендации и рейтинги популярных видов лапши.

Несмотря на негативное восприятие лапши быстрого приготовления с точки зрения здоровья, мужчина отмечает, что японская версия блюда значительно отличается от западных аналогов.

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