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Диетолог объяснила, как влияет на здоровье лапша быстрого приготовления

Диетолог Королева: завариваемая лапша отнимает энергию и разрушает иммунитет

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Depositphotos

Лапша быстрого приготовления причиняет организму человека вред, в том числе за счет того, что вызывает привыкание. Частое употребление такого продукта в пищу грозит разрушением иммунитета, а также отнимает у человека энергию, рассказала НСН диетолог Маргарита Королева.

Есть завариваемую лапшу можно крайне редко – это «пустой» продукт, который дарит человеку чувство насыщения совсем ненадолго, не снабжая организм никакими полезными веществами, подчеркнула специалист.

Помимо прочего, лапша быстрого приготовления плохо действует на метаболические процессы и снижает иммунитет, так как микробиом кишечника остается «не накормлен». В конечном итоге это не только снижает работоспособность, но и грозит различными заболеваниями, отметила диетолог.

«Мы в состоянии самостоятельно поправить свое здоровье: выбор в пользу здорового питания поможет нам быть счастливыми во всех смыслах, иметь достаточную продолжительность жизни и эффективно работающий мозг», — подчеркнула Королева.

Напомним, исследователи выяснили, что по итогам первого квартала этого года россияне приобрели почти вдвое больше лапши быстрого приготовления, чем год назад. Вместе с тем вырос спрос на консервы и полуфабрикаты.

Ранее стало известно о планах начать в России могут продажу лапши из сверчков.

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