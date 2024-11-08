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В Челябинск с СВО вернулся убийца 17-летней школьницы

74.ru: в Челябинск с СВО вернулся убийца школьницы Патрушевой Планков

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Елена Патрушева/VK

Убийца 17-летней школьницы Елены Патрушевой Кирилл Планков, который подписал контракт с Минобороны в ходе отбывания наказания, вернулся в Челябинск, где совершил преступление. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на отца Планкова.

По словам родителя, он и его жена не знали о решении сына отправиться в зону спецоперации по контракту, однако он одобряет это решение. Он добавил, что его сын служил в Запорожье полгода и после службы смог вернуться в родной город. На данный момент Планков не особо поддерживает контакт с родственниками.

«Знаю, что он живет в городе, работает, снимает квартиру с женщиной», — рассказал отец.

По данным издания, произошедшее 10 лет назад убийство девушки они не обсуждали. Случившееся стало шокирующим известием для родителей. Они не стали отрицать вину Планкова в содеянном.

Планков совершил убийство вместе со сводным братом Максимом Валишиным. Их жертвой стала ученица 11 класса Елена Патрушева. Инцидент произошел в ноябре 2014 года. Злоумышленники до последнего отрицали свою причастность к преступлению, активно искали девушку и писали душевные письма в соцсетях. Тело школьницы было обнаружено в лесополосе со следами удушья и ранами на теле. Планков и Валишин получили 17,5 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того, суд приговорил их к компенсации морального и материального ущерба семье погибшей.

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

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