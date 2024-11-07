Миллиардный ущерб и десятки жизней: в Москве арестовали пятерых членов братской ОПГ

В Москве арестовали пятерых членов братской ОПГ. Их обвиняют в убийстве как минимум 15 человек и вымогательстве 1,5 млрд рублей, акций и недвижимости. Четверо арестованных сейчас бизнесмены, причем их деятельность в основном связана с лесом, а в прошлом они преследовали как раз предпринимателей из лесной промышленности. Только один фигурант дела признал свою вину. Им всем грозит пожизненное заключение.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 15 человек пятерым участникам организованной преступной группировки из Братска, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, членов ОПГ задержали сразу в нескольких регионах, в том числе в Братске Иркутской области, где они орудовали на протяжении 10 лет. После этого фигурантов этапировали в Москву. Среди задержанных есть Дмитрий Порошин по кличке Пэрш. Когда-то он был телохранителем Владимира Тюрина — вора в законе, лидера братской ОПГ и «русской мафии в Испании». Он был тесно связан с ворами в законе Япончиком и Дедом Хасаном, имел влияние в криминальном мире. Порошин заручился поддержкой Тюрина, стал его доверенным лицом и, предполагается, одним из руководителей ОПГ. Мужчина недавно освободился.

В годы своей активности ОПГ взяла под контроль многие предприятия алюминиевой, лесной, золотодобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей Иркутской области. Однако бандиты действовали и за пределами региона. Предполагается, что они участвовали в криминальной войне за морской порт в Петербурге.

Фигуранты просили не оставлять их под стражей, а заменить наказание на домашний арест или залог, но им отказали. Их обвиняют не только в многочисленных убийствах, но и в покушениях на убийство и в вымогательстве. Расследованием преступлений занимаются сотрудники центрального аппарата СК.

Успешные бизнесмены

Один из фигурантов — Василий Железный — с трудом окончил девять классов, на момент задержания он нигде не работал. Скорее всего, раньше у него также было ИП по перевозке грузов в Иркутской области. На имя мужчины были зарегистрированы четыре компании: три закрыты, одна стала банкротом.

Другие же члены группировки оказались успешнее. Так, Дмитрий Порошин (предполагаемый главарь) является заместителем генерального директора ООО «НептунСервис». Эта компания занимается водоочисткой в Волгограде.

Другие фигуранты тесно связаны с лесной промышленностью. Владимир Ярославцев руководит фирмой «Терминал Ленаречтранс». Компания зарегистрирована в Иркутской области, она занимается обработкой грузов, торговлей древесиной и пиломатериалами. Владислав Марчук контролирует сразу две компании — «Лена Форест» (лесозаготовки, Иркутская область) и «Лена Форест-Снабжение» (торговля древесиной, перевозка грузов).

Махмуд Юнусов — один из руководителей ООО «Усть-Кутский лес». Компания зарегистрирована в Чечне, занимается лесозаготовками. Ее выручка в 2023 году составила 518 млн рублей, причем этот год был на 20% хуже предыдущего.

10 лет криминала

По предварительным данным, ОПГ орудовала на территории Братска и региона с 1995 по 2005 год . 23 мая 2003 года члены группировки устроили засаду на трассе Усть-Кут — Звездный. По дороге должен был ехать криминальный авторитет Сергей Королев по прозвищу Король. По версии следствия, братские застрелили мужчину, а также двух его спутников.

Во время расследования убийства выяснилось, что злоумышленники могут быть причастны и к другим нераскрытым делам — тогда в регионе убили десятерых, а на одного человека покушались. Четверо сами были связаны с бандитизмом, их тела так и не нашли. Еще одной жертвой стал ребенок.

Следствие установило, что члены ОПГ незаконно завладели 1,5 млрд рублей . Кроме того, они забрали у предпринимателей, связанных с лесной промышленностью, акции и недвижимость, то есть фактический ущерб еще больше. Следователи предполагают, что фигуранты причастны к большему числу убийств и похищений. Четверо из пяти все обвинения отрицают, считая их голословными. Один фигурант сознался в совершении преступлений. Участникам ОПГ грозит пожизненное лишение свободы.

Среди задержанных только Порошин ранее был судим. В нулевых он переехал из Братска в Москву. В 2001 году в Зеленограде Пэрш встретил у роддома своего знакомого из Братска — 26-летнего Павла Петренко — предположительно, он также был связан с криминалом, но потом завязал. Мужчина вместе с отцом шел к жене, которая должна была вскоре родить.

Между ними произошел конфликт, в ходе которого Порошин 51 раз ударил земляка отверткой . В это время его помощник избивал отца Петренко. От полученных травм 26-летний мужчина скончался. Несмотря на то, что личности злоумышленников были известны, расследование продвигалось медленно. Самого Порошина найти не смогли, а его подельник неожиданно умер. Только десять лет спустя — в 2011 году — Порошин начал отбывать свое наказание и провел в колонии восемь лет.

Следователи предположили, что Петренко вместе с невестой тайно уехал из Братска в Зеленоград. Они два года не говорили никому о своем местонахождении, а затем решили забрать к себе родителей. Родственники стали продавать имущество, о чем узнали члены ОПГ. Это помогло им вычислить адрес.