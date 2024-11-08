Общецерковная аспирантура запретила перевод текстов через ИИ

Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) определила принципы применения искусственного интеллекта (ИИ) при написании учебных работ. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
ОЦАД впервые в России утвердила принципы использования ИИ в деятельности духовной образовательной организации.
В документе установили, что использовать технологии ИИ недопустимо для генерации письменных работ, а также для автоматического перевода текста.
Ректор ОЦАД протоиерей Максим Козлов назвал ИИ инструментом, которым «можно вбить гвоздь, а можно разбить голову».
«Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы ИИ использовался на благо системы высшего духовного образования», — отметил руководитель общецерковной аспирантуры и докторантуры.
До этого протоиерей Максим Козлов заявил, что бояться конца света не стоит, потому что это дело не христианское.
Ранее протоиерей Козлов поддержал вуз, не выдавший диплом студенту-трансгендеру.