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Общецерковная аспирантура запретила перевод текстов через ИИ

Общецерковная аспирантура определила принципы применения ИИ при написании работ

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Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) определила принципы применения искусственного интеллекта (ИИ) при написании учебных работ. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

ОЦАД впервые в России утвердила принципы использования ИИ в деятельности духовной образовательной организации.

В документе установили, что использовать технологии ИИ недопустимо для генерации письменных работ, а также для автоматического перевода текста.

Ректор ОЦАД протоиерей Максим Козлов назвал ИИ инструментом, которым «можно вбить гвоздь, а можно разбить голову».

«Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы ИИ использовался на благо системы высшего духовного образования», — отметил руководитель общецерковной аспирантуры и докторантуры.

До этого протоиерей Максим Козлов заявил, что бояться конца света не стоит, потому что это дело не христианское.

Ранее протоиерей Козлов поддержал вуз, не выдавший диплом студенту-трансгендеру.

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