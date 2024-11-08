Рэпера Закирова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес баттл-рэпера Ислама Закирова (он выступал под псевдонимом Рецидив) в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Закиров Ислам Бакитович, 24.03.2006 г.р. , г. Канск Красноярского края», — говорится в сообщении.

22 октября разжигавшему межнациональную рознь в своих текстах 18-летнего красноярского рэпера Ислама Закирова приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев в колонии общего режима.

По данным московской прокуратуры, юношу признали виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности. Установлено, что Закиров, который выступал в баре, огласил высказывание, содержавшее призывы к насилию и негативную оценку русских.

Ранее в ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским.