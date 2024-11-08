Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рэпера Закирова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес рэпера Закирова в список террористов и экстремистов

close
YouTube

Росфинмониторинг внес баттл-рэпера Ислама Закирова (он выступал под псевдонимом Рецидив) в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Закиров Ислам Бакитович, 24.03.2006 г.р. , г. Канск Красноярского края», — говорится в сообщении.

22 октября разжигавшему межнациональную рознь в своих текстах 18-летнего красноярского рэпера Ислама Закирова приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев в колонии общего режима.

По данным московской прокуратуры, юношу признали виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности. Установлено, что Закиров, который выступал в баре, огласил высказывание, содержавшее призывы к насилию и негативную оценку русских.

Ранее в ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами