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Красноярского рэпера отправили в колонию за разжигание межнациональной розни в текстах

Суд отправил в колонию красноярского рэпера, разжигавшего межнациональную рознь

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Разжигавшему межнациональную рознь в своих текстах 18-летнему красноярскому рэперу Исламу Закирову вынесли приговор. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, юношу признали виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности.

Установлено, что Закиров, который выступал под псевдонимом «Рецидив», в баре огласил высказывание, содержавшее призывы к насильственным действиям и негативную оценку русских. При этом он знал, что видео произошедшего будет опубликовано на видеохостинге. Суд приговорил Закирова к наказанию в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев в колонии общего режима.

Ранее в Чечне потребовали проверить деятельность «Русской общины».

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