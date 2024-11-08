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Американцы стали массово искать информацию о переезде после победы Трампа

Reuters: американцы массово ищут информацию о переезде после победы Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Граждане Соединенных Штатов стали массово искать информацию о переезде в другие страны после того, как стало ясно, что республиканец Дональд Трамп займет пост президента страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Google.

Отмечается, что число запросов о том, как уехать за границу, начало расти сразу после выхода первых экзитполов, указывавших на победу Трампа на выборах.

«В течение 24 часов после закрытия участков на восточном берегу США запрос в Google по словам «переезд в Канаду» вырос на 1270%», — сообщает агентство.

Помимо этого, вырос показатель запросов о переезде в Австралию — 820%, и в Новую Зеландию — 2000%.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Харрис и представитель Республиканской партии Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Шольц рассказал, что должна делать Европа после победы Трампа.

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Выборы в США - 2024
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