В Эстонии могут лишить права голоса на муниципальных выборах граждан третьих стран, которые не являются членами Европейского союза или НАТО. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR, ссылаясь на соответствующий законопроект.

В документе говорится, что в случае принятия соответствующего законопроекта такое ограничение затронет не только граждан России и Белоруссии, но и Украины. Речь может идти о 72 тысячах человек.

Как отмечает ERR, действующее законодательство предусматривает, что на выборах в местные органы самоуправления имеют право голосовать граждане Эстонии, проживающие в балтийской республике граждане других стран Евросоюза, а также лица, имеющие долговременный вид на жительство в эстонском государстве или постоянное право на жительство, возрастом не менее 16 лет.

До этого портал ERR со ссылкой на гражданина РФ, подавшего соответствующее ходатайство, сообщил, что в Эстонии требуют от россиян, которые обращаются за получением вида на жительство в прибалтийской стране, иметь при себе военный билет.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО.