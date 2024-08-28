В Эстонии у россиян требуют военный билет для получения ВНЖ

В Эстонии требуют от россиян, которые обращаются за получением вида на жительство (ВНЖ) в прибалтийской стране, иметь при себе военный билет. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на гражданина РФ, подавшего соответствующее ходатайство.

По его словам, незадолго до завершения процедуры оформления ВНЖ сотрудники Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эстонии потребовали от него предъявить военный билет, а в случае его отсутствия порекомендовали обратиться за ним в российский военкомат.

В PPA объяснили, что данное требование обусловлено положением эстонского законодательства. Оно предписывает иностранцам, желающим получить ВНЖ в республике, подавать сведения о прохождении ими службы в армии или органах госбезопасности своих стран.

При этом в ведомстве уточнили, что в случае отсутствия военного билета иностранный гражданин может «подтвердить свое военное прошлое», предъявив некие «другие документы».

В начале августа сообщалось, что Эстония не будет отказывать в виде на жительство украинским мужчинам с просроченным военным билетом и необновленными военно-учетными данными.

Ранее в Эстонии захотели разорвать канонические связи ЭПЦ и Москвы.