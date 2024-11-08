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Никита Михалков подал в суд на власти Украины

Mash: режиссер Никита Михалков подал иск к Украине на 48 млн рублей из-за Крыма

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Максим Блинов/РИА Новости

Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков намерен судиться с украинскими властями из-за ситуации в Крыму. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, находящийся на балансе дочерней организации возглавляемого Михалковым «Союза кинематографистов России» Алуштинский санаторий подал иск к Украине в Арбитражный суд Крыма.

В заявлении указано, что из-за бездействия украинских чиновников вода в районе санатория оказалась загрязнена. В связи с этим истец требует от Киева 48,8 млн рублей.

4 ноября председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров, находясь в составе Украины, понес ущерб в триллионы рублей.

Он отметил, что в украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре полуострова. Константинов подчеркнул, что пришло в негодность и было разграблено все советское имущество, оставшееся в Крыму.

Ранее стало известно, что в Крыму намерены подсчитать ущерб от похищенных Украиной пенсий.

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