Перевозивший тигра в машине сибиряк рассказал о своих целях

В сети распространилось видео, на котором мужчина в легковой машине везет тигренка. Владельцем хищника оказался Александр Волков из Пензы – он заявил в беседе с 360.ru, что перевозил животное для частного зоопарка.

После появления видео в интернете сотрудники прокуратуры начали проверку о состоянии тигренка – Волков заверил, что они не нашли никаких нарушений, а также отметил, что имеет на руках лицензию о владении частным зоопарком в Пензе.

«С тигром все хорошо. Это перевозка. Он ручной, ему один год», — заявил он.

Он добавил, что это бенгальский тигр, который, в отличие от амурского, в Красную книгу не занесен.

Напомним, видео с тигренком попало на придомовую камеру видеонаблюдения в Новосибирске (по словам владельца животного, там он остановился по дороге в Пензу). На кадрах мужчина выгружает из фанерного ящика, расположенного в багажнике авто, дикое животное, а затем вместе с ним идет в подъезд.

Ранее Путин оценил защиту популяции амурского тигра на Дальнем Востоке.