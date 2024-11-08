Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перевозивший тигра в машине сибиряк рассказал о своих целях

Житель Пензы Волков рассказал, что тигра в машине перевозил для частного зоопарка

В сети распространилось видео, на котором мужчина в легковой машине везет тигренка. Владельцем хищника оказался Александр Волков из Пензы – он заявил в беседе с 360.ru, что перевозил животное для частного зоопарка.

После появления видео в интернете сотрудники прокуратуры начали проверку о состоянии тигренка – Волков заверил, что они не нашли никаких нарушений, а также отметил, что имеет на руках лицензию о владении частным зоопарком в Пензе.

«С тигром все хорошо. Это перевозка. Он ручной, ему один год», — заявил он.

Он добавил, что это бенгальский тигр, который, в отличие от амурского, в Красную книгу не занесен.

Напомним, видео с тигренком попало на придомовую камеру видеонаблюдения в Новосибирске (по словам владельца животного, там он остановился по дороге в Пензу). На кадрах мужчина выгружает из фанерного ящика, расположенного в багажнике авто, дикое животное, а затем вместе с ним идет в подъезд.

Ранее Путин оценил защиту популяции амурского тигра на Дальнем Востоке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами