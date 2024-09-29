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Путин оценил защиту популяции амурского тигра на Дальнем Востоке

Путин: амурские тигры на Дальнем Востоке находятся под надежной защитой

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Knowsley Safari/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популяция амурского тигра в дальневосточных регионах России находится под надежной защитой и ежегодно растет, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем тигра. Главу государства цитирует пресс-служба Кремля.

«Сегодня благодаря труду ученых-биологов, краеведов, специалистов заповедного дела и егерей популяция амурского тигра на Дальнем Востоке России находится под надежной защитой и с каждым годом увеличивается», — сказал Путин.

По словам президента, добиться сохранения и прироста численности редких тигров удалось благодаря действиям волонтеров гуманитарных и просветительских проектов, а также сотрудников центра «Амурский тигр».

Он также отметил важность дальнейшего развития работы в этом направлении.

В сентябре центр «Амурский тигр» сообщал, что популяция краснокнижного зверя после небольшого сокращения в 2023 году стабилизировалась и находится в районе 750 особей.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Он занесен в международную Красную книгу. В России эти большие кошки обитают в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что часть амурских тигров передадут из РФ Казахстану.

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