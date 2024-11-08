Сибиряк привез на машине тигренка и завел его в квартиру

В Новосибирске мужчина привез на машине тигренка и отвел его в квартиру. Это попало на придомовую камеру видеонаблюдения. Позже видео разместил Telegram-канал АСТ-54 Black.

На кадрах мужчина выгружает из фанерного ящика, расположенного в багажнике авто, дикое животное, а затем вместе с ним идет в подъезд. Все произошло вечером 7 ноября у дома 12 по улице Гоголя.

Как выяснило издание NGS.ru, животное привез блогер из Пензы Александр Волков. На своем YouTube-канале он показывает жизнь с леопардом Цезарем и ягуаром Наоми. В беседе с журналистами мужчина отметил, что это была якобы перевозка зоопарка.

В пресс-службе прокуратуры заявили, что начали проверку о возможном ненадлежащем содержании тигра.

Ранее найденный ребенком в Ростовской области уличный котенок оказался львенком.