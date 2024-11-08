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В Челябинске мужчина напал на учеников лицея

В Челябинске пьяный молодой человек напал на учеников лицея в центре города

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Depositphotos

В Челябинске пьяный молодой человек напал на учеников лицея №148. Об этом сообщили в Telegram-канале полиции.

По данным правоохранителей, мужчина проник на территорию школы и напал на 10-летнего мальчика и двух 17-летних подростков, после чего скрылся. В итоге мальчик получил сотрясение и попал в больницу.

Вскоре и сам подозреваемый был задержан полицейскими.

Накануне психически больной мужчина напал на школу в селе Кунашак Челябинской области. Утром 7 ноября 31-летний житель Кунашака проник в здание начальной школы со стороны столовой. Мужчина неадекватно себя вел и завладел поварским ножом. На помощь работницам пищеблока пришел учитель Валерий Мухамедьяров, которому удалось запереть незваного гостя в помещении.

До прибытия силовиков педагог держал дверь, не давая мужчине покинуть место происшествия. Как уточняется, детей в этот момент в столовой не было, они находились в классах.

Ранее в Петербурге работник кафе облил кипятком пенсионера за одну просьбу.

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