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В Петербурге работник кафе облил кипятком пенсионера за одну просьбу

Пенсионера облили кипятком в петербургском кафе после просьбы быть повежливее

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина получил ожог глаза за просьбу, адресованную работнику кафе, передает 78.ru.

Все произошло в шаурмичной на 5-й Советской улице, где у пенсионера была назначена встреча. Мужчина должен был передать документы и обратился к работнику общепита, чтобы позвать администратора. Однако тот в ответ стал хамить, а после просьбы быть повежливее и вовсе плеснул в лицо посетителю стакан горячей воды.

Кипяток попал пострадавшему в глаз, врачи диагностировали у него ожог второй степени конъюнктивы и роговицы левого глаза. В полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее в Приморье рабочий напал с лопатой на женщину из-за замечания.

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