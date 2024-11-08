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Прохожий пнул собаку и ее пожилую хозяйку, которая кормила котят

В Подмосковье прохожий пнул собаку и ее пожилую хозяйку, которая кормила котят

В подмосковном Орехово-Зуеве мужчина, проходивший мимо двух пожилых собачниц, внезапно набросился на одну из них. Как утверждают очевидцы, поводом для агрессии стало то, что женщина прикармливала котят. Видео с придомовой камеры опубликовали в городском чате в Telegram.

Все произошло вечером 3 ноября. На кадрах видно, как мужчина в черной куртке с капюшоном на голове подходит к двум пенсионеркам и начинает угрожать одной из них. Сначала он бьет ногой в бок собаку женщины, та, взвизгивая от боли, отбегает в сторону. Затем мужчина дважды пинает ногой по ягодицам старушку. При этом агрессор угрожает натравить на пенсионерку алабая. Все трое участников конфликта, судя по содержанию диалога, знакомы: одна из женщин называет мужчину по имени. Она же взывает к совести агрессора, говоря ему, что так обращаться с пожилой соседкой недопустимо.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Московской области заявили, что возбудили против местного жителя уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия». Сейчас правоохранители проверяют сообщения жителей об эпизодах агрессии со стороны фигуранта по отношению к другим пожилым соседям.

Ранее в московском метро мужчина ударил пенсионерку, которая свистела в вагоне.

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