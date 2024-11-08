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Мужчина изуродовал памятник Ленину во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестный изуродовал памятник Ленину

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Прокуратура Приморского края

В Ленинском районе города Владивостока неизвестный мужчина изуродовал памятник Ленину. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

«Вечером 7 ноября 2024 года неустановленный мужчина нанес надпись маркером на памятный бюст Владимира Ленина на Партизанском проспекте во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Местный прокурор признал законным возбуждение уголовного дела по статье о вандализме. На данный момент мужчину, который сделал надпись на монументе, объявили в розыск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Петербурге вандалы исписали памятник Владимиру Ленину в день годовщины Октябрьской революции. Неизвестные белой краской написали на основании монумента «иуда и палач». На месте происшествия провели работы сотрудники правопорядка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Москве неизвестные вандалы облили памятник Владимиру Ленину красной краской. На кадрах с места происшествия видно, что запачканы оказались голова, руки и торс монумента.

Ранее в Житомирской области Ленина превратили в Шевченко.

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