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В Житомирской области Ленина превратили в Шевченко

Статую Ленина в Житомирской области переделали в статую Шевченко

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Telegram-канал «Страна.ua»

Статую Владимира Ленина в Житомирской области переделали в статую поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Уточняется, что переделка памятника была произведена в селе Котлярка — с этой инициативой выступила заведующая местного Дома культуры Татьяна Петрук.

Она уточнила, что идея с переделкой памятника связана с требованиями закона о декоммунизации — и изначально предполагалось, что памятник снесут и поставят на его место другой. Однако, как отметила Петрук, бюджет на это был выделен маленький и недостаточный, поэтому было принято решение изменить голову памятника.

Работа над переделкой памятника длилась около двух недель, этим занимался местный художник Владимир Герасимчук.

До этого обезглавленный бюст Иосифа Сталина в подмосковном Звенигороде пообещали восстановить.

Памятник Сталину установили в городском парке на Советской улице летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев».

Ранее сообщалось, что власти поддержали установку бюста Сталина в Вологде.

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