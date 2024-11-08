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Появилось видео с восхитившим Путина пенсионером из Белгорода

Появилось видео белгородца, восхитившего Путина словами «Я русский!»

В сети распространилось видео с пенсионером из Белгорода, которым восхитился президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай». Его публикует Telegram-канал «Белгородец».

Путина впечатлил ответ избирателя из приграничного региона РФ западному журналисту на президентских выборах в марте. Он рассказал, что по телевизору увидел, как иностранный корреспондент подошел к мужчине в Белгородской области, который направлялся на избирательный участок.

Журналист поинтересовался, почему пенсионер не боится обстрелов, и предложил ему не идти на избирательный участок.

«Ответ был очень коротким. Это такой уже мужчина, так, средних лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит: «Я русский!» и пошел», — рассказал Путин.

Российский лидер заключил, что российское общество консолидировалось и пришло к пониманию важности суверенитета.

Ранее часть белгородских дорог перекрыли из-за разбросанных мин.

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