Часть белгородских дорог перекрыли из-за разбросанных мин

В Белгородском районе перекрыты несколько дорог, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов разбросали на дорогах противопехотные мины «лепесток». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, речь идет о дорогах между населенными пунктами Октябрьский, Бессоновка, Веселая Лопань, Щетиновка, Чайки, Красный Октябрь. Гладков уточнил, что размер данных мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в длину. Гладков также в своем Telegram-канале показал фотографию мин. Он отметил, что в темное время суток подобные мины практически незаметны на земле.

До этого стало известно, что ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты, снаряженные фосфорными боеприпасами, для сожжения частных домов в селах Петровка и Соловьевка Белгородского района Белгородской области.

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