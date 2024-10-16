Сотрудники ФСБ задержали жителя Курска за незаконную продажу боеприпасов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 22-летнего жителя Курска, который через интернет продавал боеприпасы, найденные в приграничном районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Курская аномалия».

Отмечается, что в марте этого года около села Звенячка Хомутовского района молодой человек нашел яму, в которой хранились боеприпасы к огнестрельному оружию: 279 патронов калибра 7,62 мм, 199 патронов калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 30 мм.

Курянин перенес найденное в тайник и дал в интернете объявление о продаже боеприпасов за 18 650 рублей.

Через несколько месяцев подозреваемый вновь отправился в Хомутовский район и обнаружил там новый схрон. На этот раз он нашел в яме 618 патронов, которые привез к себе в квартиру. Они были изъяты силовиками во время обыска.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, которое поступило на рассмотрение в Хомутовский районный суд.

Ранее суд Курска арестовал семерых военнослужащих ВСУ.