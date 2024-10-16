Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники ФСБ задержали жителя Курска за незаконную продажу боеприпасов

ФСБ задержала жителя Курска за продажу найденных боеприпасов в интернете

close
Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 22-летнего жителя Курска, который через интернет продавал боеприпасы, найденные в приграничном районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Курская аномалия».

Отмечается, что в марте этого года около села Звенячка Хомутовского района молодой человек нашел яму, в которой хранились боеприпасы к огнестрельному оружию: 279 патронов калибра 7,62 мм, 199 патронов калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 30 мм.

Курянин перенес найденное в тайник и дал в интернете объявление о продаже боеприпасов за 18 650 рублей.

Через несколько месяцев подозреваемый вновь отправился в Хомутовский район и обнаружил там новый схрон. На этот раз он нашел в яме 618 патронов, которые привез к себе в квартиру. Они были изъяты силовиками во время обыска.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, которое поступило на рассмотрение в Хомутовский районный суд.

Ранее суд Курска арестовал семерых военнослужащих ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами