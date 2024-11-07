Сомнолог предупредила, что алкоголь и стимуляторы ухудшают сон, а не улучшают

Многие считают, что алкоголь помогает быстрее заснуть, но это миф. Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева объяснила «Газете.Ru», как на самом деле алкоголь, кофеин и другие стимуляторы влияют на качество сна.

«Алкоголь может вызывать сонливость и облегчать засыпание за счет снижения активности нервных клеток. Однако, несмотря на этот эффект, он ухудшает общее качество отдыха. Алкоголь сокращает фазу быстрого сна, которая важна для памяти и эмоционального восстановления, вызывает прерывистость во второй половине ночи и частые пробуждения. Также он может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ, из-за расслабления мышц горла», — рассказала она.

Употребление алкоголя для засыпания связано с рисками.

«Со временем организм привыкает к алкоголю, и для достижения того же эффекта требуется большая доза. Алкоголь также делает сон менее глубоким, что приводит к дневной усталости и снижению энергии. А прекращение употребления часто сопровождается ухудшением симптомов бессонницы», — добавила эксперт.

Длительное употребление алкоголя повышает риск заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений психического здоровья.

«Особенно алкоголь опасен для людей с бессонницей. Вместо полноценного отдыха он нарушает естественные циклы сна, делая его прерывистым и менее восстанавливающим. Это усиливает усталость и повышает риск психологических проблем и зависимости», — заявила она.

Некоторые натуральные вещества способны улучшать сон. Например, мелатонин помогает быстрее заснуть, а триптофан из пищи способствует выработке гормонов, важных для сна. L-теанин из зеленого чая оказывает расслабляющий эффект и снижает тревожность.

«С другой стороны, вещества вроде кофеина и никотина затрудняют засыпание. Кофеин блокирует рецепторы, отвечающие за чувство усталости, а никотин активизирует нервную систему, делая сон поверхностным и беспокойным», — отметила сомнолог.

Не существует безопасной дозы, которая не нарушала бы структуру ночного отдыха и не повышала риск зависимости. Даже небольшое количество спиртного может негативно сказаться на его качестве, особенно если пить перед сном.

Эксперт рекомендует отказаться от алкоголя перед сном и следовать правилам здорового режима: избегать стимуляторов и создавать комфортные условия для полноценного восстановления.

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