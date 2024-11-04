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Ученые нашли связь между гневом и зависимостью от табака и спиртного

AJDAA: склонные к гневу люди чаще страдают тягой к алкоголю и курению

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Depositphotos

Американские ученые из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили, что проблемы с регулированием гнева могут усиливать зависимость от табака и спиртного. Исследование, опубликованное в научном издании The American Journal of Drug and Alcohol Abuse (AJDAA).

Гнев — один из факторов, связанных с употреблением психоактивных веществ. В отличие от других негативных эмоций, таких как страх или беспокойство, которые часто мотивируют людей избегать негативных ситуаций, гнев связан с желанием приблизиться или противостоять источнику фрустрации.

Исследователи проанализировали данные Национального эпидемиологического исследования по алкоголю и связанным с ним состояниям, включавшего ответы 28753 взрослых жителей США.

Участников спрашивали об употреблении ими в течение жизни таких веществ, как алкоголь, табак, каннабис, стимуляторы и опиоиды, и о том, испытывали ли они значительный гнев, который мешал их повседневной жизни.

Ученые обнаружили, что гнев связан не только с употреблением психоактивных веществ, но и с развитием расстройств, связанных с употреблением веществ, особенно алкоголя и табака.

Выводы указывают на то, что люди, испытывающие гнев, подвержены более высокому риску развития проблемных моделей употребления этих веществ, помимо случайного или рекреационного использования.

Исследование бросает вызов некоторым распространенным стереотипам о гневе и употреблении веществ. Хотя люди часто связывают гнев и склонность к насилию с употреблением запрещенных наркотиков, таких как метамфетамин и кокаин, результаты показывают, что гнев на самом деле сильнее связан с алкоголем и табаком — легальными и более приемлемыми в обществе субстанциями.

Ранее ученые назвали неочевидную черту характера, свойственную многим преступникам.

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