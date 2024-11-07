Крымчанина признали виновным в передаче военных сведений

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в сборе и передаче военных сведений. Об этом сообщается на странице высшего судебного органа во «ВКонтакте».

Жителя Ленинского района А. Довганя 1988 года рождения признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК о государственной измене.

Суд квалифицировал его действия как шпионаж — собирание и хранение в целях передачи, а также передачу противнику сведений, которые могут быть использованы против российской армии.

Верховный Суд республики назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также установили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, так как материалы дела, заявили в суде, содержат составляющие гостайну сведения. Приговор в законную силу не вступил.

В конце октября белгородский суд признал виновной гражданку Украины в сборе данных для ВСУ. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы.

Ранее в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.