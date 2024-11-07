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В Мордовии задержали дезертира, подозреваемого в передаче Украине данных об оборонке

ФСБ: жителя Мордовии задержали за передачу данных об оборонных предприятиях

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Силовики задержали дезертира по подозрению в передаче украинской стороне данных об оборонных предприятиях Мордовии. Об этом заявила пресс-служба управления ФСБ России по региону, передает РИА Новости.

Бывший заключенный подписал контракт с министерством обороны, после чего его отправили в зону проведения военной операции, однако в декабре 2023 года он дезертировал из военного госпиталя и скрылся на территории Мордовии, рассказали в ФСБ.

По данным спецслужбы, там он установил связь через мессенджер с представителем запрещенного в России украинского вооруженного формирования и передавал ему данные об оборонно-промышленном комплексе и местах прохождения военных грузов через регион.

В октябре 2024 года подозреваемый, как утверждается, скрыто произвел фотосъемку пропускного пункта объекта Минобороны РФ, пути подхода к нему, подготовил зажигательные смеси для совершения диверсионно-террористических актов и намеревался заложить их в тайник вблизи учреждения.

Его задержали сотрудники УФСБ. При себе у мужчины был пакет с четырьмя зажигательными смесями, телефоны с перепиской и нож.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

7 ноября Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в сборе и передаче военных сведений.

Ранее в Запорожской области задержали обвиняемого в подрыве машины судьи.

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