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Врач рассказала, чем опасно употребление воды из кулера

Врач Соломатина: кишечную палочку можно подхватить через кулер

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Через кулер, который плохо и нерегулярно чистят, можно заразиться различными заболеваниями. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, теплая и влажная среда в кулере является хорошим местом для размножения бактерий. Врач уточнила, что в основном это кишечная и синегнойная палочка, которые могут снизить эффективность иммунной системы человека и спровоцировать гнойные проявления. Это также грозит тем, что человек будет чаще подхватывать вирусные инфекции, добавила она.

Помимо этого, передавать болезни может и рычажок кулера.

«Если не помыть посуду, на ней может находиться огромное количество бактерий — те же стрептококки, стафилококки. А потом этой кружкой давят на рычажок. Или, например, кто-то болеет и грязными руками потрогал его», — указала Соломатина.

Генеральный директор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончар до этого объяснил, чем опасно использование кулеров для воды. Он отметил, что устройства, как правило, не обслуживаются должным образом, из-за чего в них размножаются бактерии. Также, по его словам, важна добросовестность поставщиков питьевой воды.

Ранее юрист рассказала, нужно ли платить за рабочие тетради, кулеры и охрану в школе.

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