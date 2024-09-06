Юрист рассказала, нужно ли платить за рабочие тетради, кулеры и охрану в школе

Рабочие тетради являются учебными пособиями, которые по закону должны предоставляться школьникам бесплатно. Об этом kp.ru рассказала юрист, автор блога на Дзене «Мама! Ты права!» Елена Крылова.

По ее словам, если добиться этого не получается, можно сделать копию с тетради одноклассника и заниматься по копии. При этом кулеры некоторым родителям придется покупать самостоятельно, предупредила юрист.

«Школа обязана обеспечить питьевой режим детям. Однако качество воды часто не дотягивает до нормативов. Поэтому школа может кулер поставить с нормальной водой, а может сделать питьевой фонтанчик с чуть ли не водопроводной. Поэтому если школьная вода не вызывает доверия, то родителям придется либо самим кулер покупать, либо просто давать ребенку с собой бутылочку воды», — отметила Крылова.

Однако услуги охраны школы должны быть бесплатны для родителей, заключила она.

Адвокат Екатерина Лебедева до этого говорила, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. По ее словам, все взносы и сборы должны быть подкреплены договором об оказании платных образовательных услуг.

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