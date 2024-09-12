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Россиянам объяснили, чем опасно использование кулеров для воды

Химик Гончар: кулеры для воды опасны, поскольку не обслуживаются должным образом

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Генеральный директор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» объяснил, чем опасно использование кулеров для воды. Он отметил, что устройства, как правило, не обслуживаются должным образом, из-за чего в них размножаются бактерии. Также, по его словам, важна добросовестность поставщиков питьевой воды.

«В стране нет единого документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров. Производитель может отчищать бутыль какими-то химическими средствами, а может просто заливать в эту бутылку новую порцию воды и поставлять потребителю», — отметил эксперт.

Он также посоветовал не использовать одноразовые пластиковые бутылки для хранения воды, поскольку в них происходит увеличение концентрации общего органического углерода.

Нутрициолог, основательница клиники «Доктора Зубаревой» Наталья Зубарева до этого предупреждала, что употребление напитков из грязных чашек может привести к развитию совершенно разнообразных заболеваний: от расстройства кишечника до опасных инфекций.

По словам эксперта, собственная слюна человека, а также остатки чая, сока, молочных продуктов, фрукты из компота являются отличной питательной средой для размножения самых разнообразных бактерий, включая болезнетворные.

Ранее эксперт по экологии назвала природосберегающие привычки для офиса.

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