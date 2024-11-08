В Шереметьево у иностранок в багаже нашли бутылки нелегального элитного вина

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы нашли в багаже иностранок 16 бутылок элитного французского вина. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

По данным ведомства, две гражданки Вьетнама прилетели в столицу из Китая и заявили таможенникам, что декларировать им нечего, а алкоголь они привезли в подарок друзьям. Однако нелегальный товар нашли с помощью рентгеноскопии во время досмотра в «зеленом» коридоре.

Экспертиза установила, что это оригинальное красное сухое вино Chateau Mouton Rothschild Pauillac 1999, 2019 и 2021 годов производства. Общая их стоимость оценивается в 2 млн рублей.

Товар у женщин изъяли. На них завели административное дело по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Иностранкам грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товара.

В конце октября китаец пытался вывезти из России 25 клыков волка и нефрит весом 2,2 кг, но его задержали. По данным Дальневосточного таможенного управления, таможенники в пропускном пункте «Забайкальск» обратили внимание на пассажира автобуса, который путался в ответах на вопросы. Когда гражданину КНР назначили личный досмотр, он добровольно извлек из-под одежды темно-зеленый минерал с рукописными иероглифами и цифрами, а под стельками его кроссовок нашли 25 волчьих клыков.

Ранее в Псковской области сотрудники таможни обнаружили в фуре 110 кг наркотиков.