Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье таможенники задержали китайца с нефритом и 25 клыками волка в кроссовках

В Забайкалье таможенники обнаружили у китайца нефрит и клыки волка

close
Дальневосточное таможенное управление

Китаец пытался вывезти из России 25 клыков волка и нефрит весом 2,2 кг, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

По информации ведомства, читинские таможенники в пропускном пункте «Забайкальск» обратили внимание на пассажира автобуса, который путался в ответах на вопросы. Когда гражданину КНР назначили личный досмотр, он добровольно извлек из-под одежды темно-зеленый минерал с рукописными иероглифами и цифрами, а под стельками его кроссовок нашли 25 волчьих клыков.

«При опросе гражданин КНР пояснил, что нефрит и клыки он приобрел на рынке в поселке Забайкальск. Планировал продать в Поднебесной, в сувенирном магазине, владельцем которого он является», — отмечается в заявлении таможенного управления.

В отношении китайца читинские таможенники возбудили административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).

Два дня назад в аэропорту Владивостока таможенники заметили мужчину, который пытался привезти в Пхеньян банку из-под сгущенки мускус кабарги (зернистую ароматную пасту красновато-коричневого цвета из мускусной железы самца этого парнокопытного оленевидного животного).

Ранее из России из-за халатности сотрудницы таможни вывезли тонны бивней мамонта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами