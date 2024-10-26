В Забайкалье таможенники задержали китайца с нефритом и 25 клыками волка в кроссовках

Китаец пытался вывезти из России 25 клыков волка и нефрит весом 2,2 кг, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

По информации ведомства, читинские таможенники в пропускном пункте «Забайкальск» обратили внимание на пассажира автобуса, который путался в ответах на вопросы. Когда гражданину КНР назначили личный досмотр, он добровольно извлек из-под одежды темно-зеленый минерал с рукописными иероглифами и цифрами, а под стельками его кроссовок нашли 25 волчьих клыков.

«При опросе гражданин КНР пояснил, что нефрит и клыки он приобрел на рынке в поселке Забайкальск. Планировал продать в Поднебесной, в сувенирном магазине, владельцем которого он является», — отмечается в заявлении таможенного управления.

В отношении китайца читинские таможенники возбудили административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).

Два дня назад в аэропорту Владивостока таможенники заметили мужчину, который пытался привезти в Пхеньян банку из-под сгущенки мускус кабарги (зернистую ароматную пасту красновато-коричневого цвета из мускусной железы самца этого парнокопытного оленевидного животного).

Ранее из России из-за халатности сотрудницы таможни вывезли тонны бивней мамонта.