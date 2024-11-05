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Фуру со 110 кг экстази остановили в российском регионе

В Псковской области таможенники остановили фуру со 110 кг экстази

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Unsplash

В Псковской области сотрудники таможни обнаружили в фуре 110 кг наркотиков. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, инцидент произошел на пункте пропуска Убылинка. Таможенники выявили посторонние вложения в запасных колесах фуры во время сканирования — ими оказались 55 брикетов молочного цвета с порошкообразным веществом внутри. По результатам стало ясно, что это МДМА (экстази).

Фура двигалась транзитом из стран Евросоюза. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель должен был передать наркотики двум подельникам в России для дальнейшего распространения.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, совершенной преступной группой. Всех причастных задержали. Фигурантам избрали меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее трое наркоторговцев прятали мефедрон в гипсовых фигурках и попались полиции.

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