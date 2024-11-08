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ВСУ ударили по автомобилю с работниками энергоснабжающей организации

Приходько: сотрудник энергоснабжающей компании ранен в Горловке из-за атаки ВСУ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Сотрудник энергоснабжающей организации пострадал в Горловке в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по служебному автомобилю. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент случился в поселке Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали здание подстанции скорой медицинской помощи в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Среди персонала пострадавших нет, отметили в Минздраве.

В конце октября во время атаки Вооруженных сил Украины по Бердянску пострадали три человека. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Балицкий также уточнил, что противник использовал снаряды с большим количеством поражающих элементов.

Ранее после ракетного обстрела ВСУ из района Луганска эвакуировали 89 мирных жителей.

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