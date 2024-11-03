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Медики из Коми поднимают пациентов на этажи на носилках из-за неработающих лифтов

В Коми врачи перемещают пациентов на носилках из-за невключенных лифтов

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Татьяна Саладина/VK

Медикам из новой больницы в Коми приходится перемещать пациентов по этажам на носилках, поскольку в здании до сих пор не запустили лифты. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала депутат Государственного совета республики Татьяна Саладина.

Больница в селе Усть-Цильме открылась 10 марта. В ней установили новые лифты, однако спустя полгода их по-прежнему не включили.

«Операционная находится на четвертом этаже, после операции медперсонал на носилках несет пациента на первый этаж, где располагается реанимационное отделение. Также на носилках поступающих пациентов поднимают на четвертый этаж. На этом же этаже расположен дневной стационар, и больные, в том числе маломобильные граждане, должны каким-то образом добираться на четвертый этаж. Из каких соображений не подключены в здании лифты, предстоит разбираться контролирующим органам», — рассказала Саландина.

В минздраве Коми заявили информагентству БНК, что лифты нельзя запустить без заключения договора об обслуживании со специализированной организацией. Однако в самом Усть-Цильме такой нет. Сейчас чиновники ищут организацию, которая будет обслуживать лифты в больнице.

На открытии медучреждения в марте главврач говорил, что в больнице есть все условия для сотрудников и больных, включая лифты. На строительство здания было направлено почти в 1 млрд рублей, отмечало агентство «Комиинформ».

Ранее в Петербурге рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице.

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