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Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов

Депутат Разворотнева: Ростехнадзор обсуждает перенос остановки 140 тысяч лифтов

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Shutterstock/BestPhotoPlus

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала РИА Новости, что Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки около 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

По словам Разворотневой, согласно техническому регламенту Евразийского таможенного союза, все лифты, выработавшие свой срок эксплуатации (около 25 лет), должны быть заменены к 15 февраля 2025 года. Сегодня таких лифтов в России насчитывается порядка 140 тысяч.

«Всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим. Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе этой даты», — пояснила депутат.

Она добавила, что по результатам проверки можно будет выявить лифты, которые можно не останавливать.

До этого Разворотнева в интервью «Парламентской газете» говорила, что российские лифты нуждаются в ремонте из-за сильного физического износа. Депутат признала, что часть из выработавших срок эксплуатации лифтов может «не дожить» до ремонта.

В начале сентября в Минэнерго РФ заявили, что сфера электроэнергетики в РФ получает недостаточно финансирования.

Ранее сообщалось, что ФАС выявила картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей.

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